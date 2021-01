Covid: De Vito-Marcelli (M5s Lazio), Servizio sanitario regionale segua pazienti anche dopo guarigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'attenzione particolare va prestata dal Servizio sanitario regionale, anche dopo la guarigione, a coloro che hanno contratto il Covid-19, al fine di valutare i possibili esiti di una malattia sulla quale al momento non si ha un quadro chiaro rispetto alle possibili ripercussioni sull'organismo a medio e lungo termine. È questo l'impegno contenuto nella mozione presentata dai consiglieri M5s alla Regione Lazio, Francesca De Vito e Loreto Marcelli, per chiedere alla giunta regionale la presa in carico post guarigione e l'attivazione dei percorsi di follow up con l'esenzione del ticket. "È stato evidenziato che nella maggior parte dei pazienti sintomatici colpiti dal virus Covid-19, e guariti – dichiara in una nota Francesca De Vito - possono persistere sintomi anche invalidanti che richiedono la prosecuzione di cure. È fondamentale dunque, prevedere non solo una specifica attività di ricerca di tipo osservazionale, per individuare eventuali effetti postumi o complicanze che possano richiedere interventi sanitari, ma anche garantire loro l'esenzione del pagamento del ticket. La mozione mira ad impegnare la giunta a intraprendere azioni e provvedimenti atti a garantire percorsi di follow up basati su indicazioni uniche e condivise, tali da consentire un'azione omogenea su tutto il territorio. L'esigenza di conoscenza sul decorso dopo la guarigione clinica dei pazienti affetti da tale patologia rappresenta, in questa fase, un ambito di particolare rilevanza, anche per le possibili ricadute sulla programmazione del sistema sanitario regionale". (segue) (Com)