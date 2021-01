Covid: De Vito-Marcelli (M5s Lazio), Servizio sanitario regionale segua pazienti anche dopo guarigione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È opportuno - aggiunge Loreto Marcelli - mettere a disposizione dei cittadini del Lazio un programma di sorveglianza che consentirà alle persone che hanno contratto il Covid-19 di essere seguite dai professionisti del Ssr anche dopo la guarigione con un percorso sanitario dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica modulata in base alla severità della sintomatologia presentata e per la realizzazione di studi mirati per meglio comprendere la malattia e indagare, in particolare, sugli strascichi che possono generarsi nel tempo. Tale percorso consentirebbe di attivare specifiche indagini diagnostico-terapeutiche post fase acuta, coordinate principalmente da medici internisti o dai medici di medicina generale, avvalendosi anche delle Usca, che potranno coinvolgere, in base all'esito delle indagini, altri specialisti del Ssr (pneumologi, neurologi, cardiologi, nefrologi, eccetera). La presa in carico dei pazienti Covid -19, dimessi dagli ospedali o colpiti in modo serio dal virus e curati a domicilio o in strutture sanitarie e socio-sanitarie del Ssr, è determinante - conclude - per sostenere, al meglio delle possibilità clinico-assistenziali, le persone che hanno già dovuto affrontare questa situazione complessa e imprevista". (Com)