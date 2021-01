Nagorno-Karabakh: Putin, accordo di cessate il fuoco viene applicato in modo coerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo trilaterale sul Nagorno-Karabakh viene applicato in modo coerente e ciò crea le condizioni preliminari necessarie per una soluzione a lungo termine del conflitto. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante il vertice al Cremlino con l’omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev, e il premier armeno, Nikol Pashinyan. "Oggi possiamo affermare con soddisfazione che gli accordi trilaterali vengono applicati in modo coerente. A nostro avviso, ciò crea i prerequisiti necessari per una soluzione a lungo termine e su vasta scala del conflitto di lunga data su una base giusta nell'interesse sia del popolo armeno che di quello azerbaigiano", ha detto il capo dello Stato russo. Putin ha anche spiegato come è stato preparato il documento di accordo trilaterale. "Siamo stati in costante contatto, insieme stavamo cercando un compromesso. Questo documento è il risultato dei nostri sforzi congiunti dopo intense, comprese anche varie conversazioni telefoniche notturne", ha detto Putin. Il presidente russo ha inoltre sottolineato che la Russia in tutte le sue azioni si è impegnata a seguire i principali sviluppi raggiunti nel Gruppo di Minsk dell’Osce, l’organismo di mediazione internazionale del conflitto del Nagorno-Karabakh. "Continuiamo a coordinare regolarmente con i partner le nostre attività", ha aggiunto Putin. (Rum)