- Da oggi online l'avviso pubblico per accedere a "Ristori Lazio": "da Regione Lazio 51 milioni a fondo perduto per imprese, artigiani, commercianti, colpiti dalla crisi e in difficoltà. Si può richiedere fino 25.000 euro per ogni impresa. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)