Nagorno-Karabakh: Putin, delineare sviluppi futuri delle attività di peacekeeping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario delineare i prossimi passi necessari per risolvere il conflitto di Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante il vertice in corso al Cremlino con l’omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev, e il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. Secondo Putin, in questi futuri sviluppi sono incluse anche le attività delle forze di pace e la soluzione dei problemi umanitari. “Penso che oggi sarebbe importante, prima di tutto, delineare i prossimi passi nelle aree chiave dell'insediamento, delineati nella dichiarazione congiunta del 9 novembre dello scorso anno, in particolare per quanto concerne il patrimonio culturale", ha detto Putin. (Rum)