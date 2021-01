Governo: Pichetto (FI), centinaia decreti attuativi mai varati ne confermano fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in commissione Bilancio a palazzo Madama, dichiara che "non bastavano le lotte interne alla maggioranza per le poltrone: ora a frenare le misure, che Forza Italia continua a giudicare insoddisfacenti e insufficienti, c'è anche l'utilizzo abnorme dei decreti attuativi, molti dei quali ancora da varare. Soltanto per la legge di Bilancio sono oltre un centinaio, senza considerare quelli per il decreto Ristori". Il parlamentare prosegue in una nota che "di fronte a uno scenario così preoccupante, con una crisi che giorno dopo giorno a causa di un governo che subisce la pandemia anziché gestirla, sarebbero invece necessari interventi immediatamente applicativi e misure capaci subito di dare ristoro ai settori più colpiti. Come ha ribadito oggi il presidente Berlusconi bisogna fare presto e mettere in campo misure capaci di dare subito sostegno alle categorie in difficoltà. Ma è evidente - conclude l'esponente di FI - che non può essere questo governo, a cui ormai interessano soltanto le poltrone e il potere". (Com)