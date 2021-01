© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido le preoccupazioni espresse dalla ministra Azzolina sul continuo rinvio dell'apertura delle scuole da parte delle Regioni. Giusta la rabbia degli studenti che oggi protestano: la scuola è un luogo sicuro, si torni subito alla didattica in presenza". Lo scrive su Twitter la capogruppo del M5s in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi. (Com)