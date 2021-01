Recovery: Salvini, non esiste nessun progetto, sono impegnati a litigare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul recovery plan "non esiste nulla". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti. "Ricordo che sono soldi che dovranno restituire i nostri figli entro il 2056 – ha sottolineato -. Quindi prima di impegnare con dei debiti i nostri figli, vorremmo sapere come il governo intenderebbe usare questi soldi che non sono un regalo. Purtroppo però sono impegnati a litigare sulle poltrone e non sui progetti".(Rin)