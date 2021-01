© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono 60 mila farmacisti disponibili a vaccinare. Che il governo non li abbia ancora consultati è assurdo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti. "Sono contento che oggi la regione Lombardia abbia vaccinato più persone, alla faccia di chi non ci ama - ha aggiunto -. Stiamo lavorando per essere ancora più veloci, perché le scorte si stanno esaurendo".(Rin)