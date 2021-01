Polonia: ministro della Salute, usciremo malconci dalla pandemia Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usciremo dalla pandemia malconci, anche in termini di attività fisica, bisogna però sempre soppesare costi e benefici e da qui derivano le decisioni così difficili in merito alla chiusura di piste da sci, piscine e palestre. Lo ha dichiarato, in una intervista al settimanale "Do rzeczy", il ministro della Salute polacco Adam Nidzielski. Il ministro ha aggiunto che ritiene importante ripristinare la normale istruzione e per questo gli insegnati sono stati qualificati come uno dei gruppi prioritari per la vaccinazione, ma non sarà possibile vaccinarli tutti prima dell'inizio della scuola. Niedzielski ha anche riconosciuto che il grande numero di morti registrato nel 2020 è da attribuirsi all'accesso limitato all'assistenza sanitaria ma ha aggiunto che l'ondata di morti è stata fermata grazie a molte azioni del governo della Polonia, tra cui il miglioramento della distribuzione di bombole di ossigeno. Altri elementi positivi evidenziati dal ministro polacco sono l'introduzione di un programma di assistenza medica domiciliare e il miglioramento dei servizi medici di emergenza.(Vap)