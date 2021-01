Scuola: Parente (Iv), aprirla in presenza, urge piano di tracciamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama Annamaria Parente, senatrice di Italia viva, ha affermato: "Dobbiamo fare il possibile per aprire la scuola in presenza e fare ciò che sta facendo la Toscana con il 'tutor ti accompagno' e il distanziamento sui trasporti. Prendere questi avvii, come la Toscana e altre Regioni, come sperimentazione nazionale". Intervenendo a "Start", su Skytg24, la parlamentare ha proseguito: "Dobbiamo cercare di tracciare gli studenti periodicamente per proteggere poi le famiglie. Riprendere con urgenza il piano del tracciamento e difendere i vaccini". (Rin)