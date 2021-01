Nagorno-Karabakh: Putin, situazione nella regione è calma e sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Nagorno-Karabakh è calma e il contingente di mantenimento della pace russo sta monitorando il rispetto del cessate il fuoco e la sicurezza degli spostamenti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante il vertice trilaterale al Cremlino con l’omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev, e il premier armeno, Nikol Pashinyan. "Su richiesta delle parti armena e azerbaigiana, un contingente di pace russo è stato dispiegato per monitorare il rispetto del cessate il fuoco sulla linea di contatto in Nagorno-Karabakh e lungo il corridoio di Lachin. È stato creato un sistema di applicazione efficace del regime di cessate il fuoco. Ci sono 23 posti di osservazione nella zona di responsabilità delle forze di pace russe e quattro posti aggiuntivi per garantire la sicurezza del traffico lungo il corridoio. Ora la situazione nella regione è sotto controllo", ha detto Putin. (Rum)