Scuola: presidio degli studenti davanti al Miur “no a dad, vogliamo tornare in classe” (2)

- “Come studenti e studentesse siamo ancora una volta in piazza per dire che la didattica a distanza non può e non deve sostituirsi in nessuna misura alla scuola, la scuola è altro, la scuola è rapporto umano, la scuola è interpersonalità, noi dobbiamo con forza dire che la didattica a distanza è una misura emergenziale e così deve rimanere”, continuano gli studenti in presidio davanti al Miur. “Noi dobbiamo tornare nelle nostre aule e vogliamo tornarci in piena sicurezza. Abbiamo il diritto a vivere la nostra scuola, abbiamo il diritto di vivere con i nostri compagni di classe, abbiamo il diritto di avere una istruzione di garanzia. Se veramente la nostra costituzione all’articolo 3 sancisce l’eliminazione di ogni disuguaglianza e sancisce l’uguaglianza formale e sostanziale davanti alla legge non si può creare uguaglianza senza investire sulla scuola, non si può uguaglianza con le scuole chiuse”, continuano. (Rer)