Sanità: Gemelli, diventare madre dopo un tumore, al via percorso clinico assistenziale (5)

- L’ambulatorio di Oncofertilità, afferente alla Uoc di Ginecologia Oncologica del Dipartimento di Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica, è attivo da marzo 2018 e ha finora preso in carico circa 150 pazienti. Sessanta di loro, grazie alla convenzione tra Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Ifo), sono state inviate alla Banca del Tessuto Ovarico (Bto) della Regione Lazio presso Ifo – Irccs di Roma per la valutazione della crioconservazione del tessuto ovarico e 35 hanno crioconservato il proprio tessuto. Le finalità di questa collaborazione rispondono ai requisiti indicati dal documento del ministero della Salute approvato il 21 febbraio 2019 dalla Conferenza Stato Regioni e riguardante la “Tutela della fertilità nei pazienti oncologici per la definizione di un percorso diagnostico assistenziale (Pdta) per pazienti oncologici che desiderano preservare la fertilità”. (Com)