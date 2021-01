Imprese: Cy4Gate rafforza i vertici della squadra manageriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate comunica il rafforzamento del vertice della squadra manageriale al fine di accelerare la realizzazione degli obiettivi di crescita e la strategia di sviluppo nel medio lungo termine, attraverso nuove modalità lavorative sempre più digitali e flessibili, la valorizzazione dei talenti, la creazione di un ambiente di lavoro adeguato ai mercati di riferimento e il miglioramento del posizionamento strategico in Italia ed all’estero. Stando al relativo comunicato stampa, risponde a questi obiettivi la nomina di Emanuele Galtieri all’incarico di vice direttore generale della società, a diretto riporto dell’amministratore delegato Eugenio Santagata e con deleghe alle risorse umane, al business development e agli affari legali e societari. Da ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, prosegue la nota, Galtieri ha ricoperto importanti incarichi operativi in Campania, ha conseguito lauree in legge e scienze politiche ed è entrato nel gruppo Elettronica nel 2008. Negli ultimi sette anni ha ricoperto l’incarico di vice president People, Communication e Ict di Elettronica con responsabilità diretta sulla trasformazione digitale dell’azienda, e ha maturato nei primi anni di permanenza nel Gruppo una significativa esperienza in ambito business development in America Latina e in Asia. La società, prosegue la nota, informa inoltre che il giorno 26 gennaio alle ore 15 organizzerà un evento riservato agli investitori istituzionali durante il quale verrà fornito un aggiornamento relativo all’andamento della società e le sue prospettive future. (segue) (Com)