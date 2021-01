Imprese: Cy4Gate rafforza i vertici della squadra manageriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nomina di Emanuele in Cy4gate conferma l’impegno e la volontà di Elettronica Group di rafforzare la crescita di Cy4gate con un key executive di grande valore ed esperienza che siamo convinti potrà dare un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi strategici della società valorizzando ancora di più il capitale umano che rappresenta il più grande asset del nostro gruppo e di Cy4gate”, ha commentato Domitilla Benigni, Coo di Elettronica e presidente di Cy4Gate. “Cy4gate è una società leader nel settore della cybersecurity e cyberinteligence, in grado di attirare i migliori talenti grazie a un ambiente di lavoro dinamico, digitale e all’avanguardia nelle tecnologie avanzate (machine learning, intelligenza artificiale e cognitve computing): il talento delle sue persone rappresenta uno degli asset più importanti per rispondere alla sempre maggiore complessità della trasformazione del mercato”, ha aggiunto l’amministratore delegato Eugenio Santagata. Emanuele Galtieri ha infine dichiarato di avere come obiettivo il sostegno all’organizzazione “per rafforzare la sua strategia di business globale facendo leva sulle abilità delle persone che la compongono, attraverso un programma di attività volto a svilupparne le competenze necessarie per realizzare gli obiettivi aziendali in Italia ed all’estero”. (Com)