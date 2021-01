Libri: Istat, in 2019 intensa la produzione, stabile il numero di lettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 sono stati pubblicati in media 237 libri al giorno, quasi 1,3 libri ogni mille abitanti; di questi, due terzi sono novità (58,4 per cento) e nuove edizioni (8,5 per cento). Così l'Istat nella nota relativa alla produzione e lettura di libri in Italia nel 2019. Secondo l'istituto di statistica il 40,0 per cento della popolazione di 6 anni e più legge almeno un libro all’anno. Il 77,2 per cento dei lettori legge solo libri cartacei, il 7,9 per cento solo e-book o libri on line. Nove editori su dieci avevano previsto per il 2020 una perdita consistente del proprio fatturato rispetto all’anno precedente. 66,9 per cento è la quota di novità e di nuove edizioni pubblicate. Sono 86.475 le opere pubblicate nel 2019. Il 21,4 per cento riguarda l’editoria scolastica e per ragazzi. 45,3 per cento le opere pubblicate a stampa rese disponibili in formato e-book. 80,0 per cento la percentuale di lettori tra i 6 e i 18 anni che hanno padre e madre lettori. Nel complesso il 40,6 per cento dei ragazzi legge anche se i genitori non sono lettori.(Ren)