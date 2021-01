Ucraina-Moldova: domani presidenti Zelensky e Sandu sigleranno documenti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Ucraina e Moldova, Volodymyr Zelensky e Maia Sandu, firmeranno alcuni documenti bilaterali basati al termine dei colloqui che si terranno domani a Kiev. Lo ha riferito oggi l’ufficio stampa dell'ufficio della presidenza ucraina. "Zelensky terrà colloqui a Kiev il 12 gennaio con la presidente della Moldova Maia Sandu, che sarà in visita ufficiale in Ucraina. A seguito dei colloqui, i capi di Stato firmeranno una serie di documenti bilaterali", si legge nel comunicato. Ieri l’ufficio stampa del presidente moldavo ha detto che Sandu, durante la visita ufficiale a Kiev di domani incontrerà il presidente, il primo ministro Denis Shmygal e il presidente del parlamento ucraino, Dmytro Razumkov. In precedenza Sandu ha annunciato che avrebbe effettuato la sua prima visita ufficiale come presidente a Kiev, poiché ritiene che la Moldova debba migliorare le relazioni con i Paesi vicini. (Rum)