Open Arms: Cantalamessa (Lega), comune Palermo parte civile contro Salvini e non contro mafia

- Il deputato Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione parlamentare Antimafia, dichiara in merito alla vicenda dell'imbarcazione Open Arms: "Apprendiamo che il sindaco Orlando ha dato mandato ai legali affinché il comune di Palermo si costituisca parte civile nel processo contro Salvini per sequestro di persona". L'esponente leghista aggiunge, in una nota, che "costituirsi parte civile è certamente uno strumento legittimo. Eppure penso al più importante processo contro la mafia nel palermitano, il processo cupola 2.0. Come mai il Comune non figura parte civile? Evidentemente - conclude Cantalamessa - l'odio ideologico contro Salvini vince contro ogni logica di buon senso". (Com)