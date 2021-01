Mobilità: Boccalini (Taxiblu), bene Milano green, ma viabilità tenga conto di cittadini e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "Sul fatto che Milano come ogni altra città del mondo di una certa importanza debba essere sempre più green e attenta ad una mobilità sostenibile credo che siamo tutti d’accordo. Pensare però che la città debba diventare un’enorme pista ciclabile nella quale le auto e i mezzi di lavoro non trovano più spazio e diventano sempre più bandite invece non può essere la soluzione. In questi giorni particolari se girate per Milano vedrete che nonostante i divieti, i colori, i negozi chiusi e quant’ altro, per le vie centrali e non solo, il traffico di veicoli è cresciuto in maniera importante. Poi si può far finta di non considerare il problema e continuare a parlare di zone pedonali e ciclabili a scapito di strade, oppure cominciare a pensare che non si può azzerare il traffico di privati e lavoratori senza offrire delle alternative e rivedendo la viabilità". (Com)