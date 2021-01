Governo: Licheri (M5s), oltre Conte c'è solo il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre Conte c'è solo il voto, non possiamo concepire una gestione del Recovery Plan che non lo preveda come leader della nostra azione politica". Lo ha detto Ettore Licheri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, a "Rainews24". "Bisogna lavorare sul Recovery plan, che ha un nome e cognome, ovvero Giuseppe Conte. Il premier deve portare avanti l'azione politica che ha iniziato e deve continuare a lavorare, lasciamolo tranquillo", ha detto il senatore del M5s.(Rin)