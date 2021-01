Sanità: Garante dati personali su Fse, nessuna scadenza per inserimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante precisa inoltre che i dati sanitari dei cittadini non saranno accessibili al personale sanitario in assenza di uno specifico consenso del singolo cittadino. Con riguardo invece all’alimentazione del Fascicolo con tutti i dati delle prestazioni sanitarie effettuate in epoca antecedente al maggio 2020, il Garante ha precisato con nota del 15 dicembre 2020 che l’ingresso nel Fascicolo sanitario elettronico sarebbe stato possibile solo a tre condizioni: avere proceduto a un’idonea campagna nazionale di informazione; avere puntualmente informato i cittadini delle Regioni interessate sulle novità relative all’alimentazione del Fascicolo; e avere riconosciuto a questi ultimi, dal momento in cui sono stati informati, un termine non inferiore a 30 giorni per manifestare la propria eventuale opposizione. Non essendosi verificata nessuna di queste condizioni, conclude la nota, l’invio di comunicazioni alle singole amministrazioni regionali o al Garante, con le quali si rappresenta l’opposizione al citato popolamento, non risulta necessaria. (Com)