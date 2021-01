Recovery: P. De Luca, contributo Pd decisivo per migliorare bozza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero De Luca, capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche Ue di Montecitorio, osserva: "Il momento storico che stiamo attraversando è difficile e delicato. L'Italia è il primo Stato beneficiario delle risorse del programma Next generation Eu, con circa 209 miliardi di euro. Abbiamo - continua il parlamentare in una nota - un'occasione storica per rilanciare e ricostruire il Paese, rendendolo più moderno, competitivo e soprattutto equo. Il contributo del Pd è stato decisivo per migliorare, ad oggi, la bozza iniziale del Recovery plan elaborata dal governo". Secondo l'esponente democratico, "sono state aumentate le risorse per investimenti strategici volti a creare crescita strutturale. Il riparto di fondi per la sanità è stato fortemente incrementato, così come sono stati rafforzati gli impegni trasversali rivolti alle politiche a sostegno delle donne, dei giovani e della coesione territoriale nel Mezzogiorno. Ora non si perda più un minuto di tempo. Si approvi in Consiglio dei ministri il Piano e si avvii rapidamente sia il dibattito in Parlamento che il confronto con gli Enti locali e le parti sociali, così da poter inviare nei termini previsti il documento a Bruxelles". A giudizio di De Luca, "questa deve essere la priorità assoluta di tutte le forze politiche. È indispensabile mettere in sicurezza il Recovery plan, nell'interesse del Paese. Bisogna fare bene, ma bisogna fare presto". (Com)