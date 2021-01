Roma: travolge auto parcheggiate e scappa, ad Albano è caccia al furgone pirata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È caccia al furgone frigorifero che, questa mattina alle 10 circa sulla via Nettunense a Cecchina, frazione di Albano Laziale, si è schiantato contro tre auto parcheggiate danneggiandone seriamente due. Distrutti anche i manufatti poste all'ingresso del bar ma per fortuna, nonostante il fitto via vai dei clienti, nessuno è rimasto ferito. Il conducente del mezzo, tra gli insulti e le urla dei passanti è andato via senza accertarsi di aver ferito qualcuno. Sul posto sono state chiamate le forze dell'ordine che hanno raccolto la descrizione del mezzo "pirata" dando inizio alle ricerche. (Rer)