Ungheria: segretario di Stato all'Istruzione, dove possibile scuole primarie e asili resteranno aperti

- Laddove sia possibile le scuole primarie e gli asili resteranno aperti in Ungheria. Lo ha reso noto il segretario di Stato per la pubblica istruzione presso il ministero delle risorse umane di Budapest, Zoltan Maruzsa, parlando all'emittente "Kossuth Radio" rispondendo alla richiesta avanzata dal sindacato democratico degli insegnati (Pdsz) di procedere con la didattica online nelle scuole primarie per contenere la diffusione del Covid-19. Lo stesso Maruzsa ha spiegato che in primavera è stato dimostrato che l'istruzione digitale, per quanto funzioni, ha una efficacia fortemente legata all'età degli studenti, "pertanto se c'è un modo per evitare le lezioni online nelle scuole primarie vale la pena metterlo in atto", . Maruzsa ha tuttavia riassicurato rassicurato il personale scolastico sul fatto che in caso di contagio in una classe sarà messa in atto la didattica a distanza. Il segretario all'Istruzione magiaro ha specificato che il governo ungherese ha previsto un piano vaccinale basato sul rischio e sull'età, pertanto i pazienti con età superiore a 60 anni e quelli con malattie croniche saranno i primi ad essere vaccinati, escludendo di fatto una vaccinazione di tipo settoriale come auspicato da alcune associazioni.(Vap)