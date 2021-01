Usa: incitamento violenza, app Parler offline dopo aver perso i servizi web di Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’applicazione di microblogging Parler è offline, dopo essere stata rimossa dai servizi di distribuzione di Apple e Google e aver perso i servizi di web hosting di Amazon. Google ha motivato la sospensione, due giorni fa, con la minaccia alla sicurezza pubblica, citando la pubblicazione di post di incitamento alla violenza in relazione ai recenti fatti di Washington, e sostenendo di non poter distribuire un’app tramite Google Play se non viene garantita una solida moderazione dei contenuti generati dagli utenti. Il giorno dopo Apple, che aveva dato a Parler 24 ore di tempo per presentare un piano di moderazione dei contenuti, ha preso la stessa decisione. Nella stessa giornata Amazon Web Services (Aws) ha spiegato che nelle interlocuzioni con Parler non ha avuto risposte soddisfacenti sulla capacità di contrastare efficacemente le minacce di violenza e ha negato quindi i suoi servizi. (segue) (Nys)