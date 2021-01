Usa: incitamento violenza, app Parler offline dopo aver perso i servizi web di Amazon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo sempre sostenuto che diversi punti di vista fossero rappresentati nell’App Store, ma non c’è spazio sulla nostra piattaforma per le minacce di violenza e le attività illegali (…) Parler non ha preso misure adeguate per affrontare la proliferazione di queste minacce alla sicurezza delle persone”, ha spiegato un comunicato di Apple. L’app Parler, lanciata nel 2018, ha registrato un significativo afflusso di sostenitori del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, in seguito all’intensificazione degli interventi di controllo sulle piattaforme Twitter e Facebook. Il social network Twitter ha sospeso in modo permanente il profilo del presidente Trump. Anche Facebook e Instagram hanno bandito Trump dalle rispettive piattaforme. Il presidente uscente ha accennato alla possibilità di spostarsi su piattaforme alternative o di creare una piattaforma propria. (segue) (Nys)