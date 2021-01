Usa: incitamento violenza, app Parler offline dopo aver perso i servizi web di Amazon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- John Matze, amministratore delegato di Parler, ha scritto in un post che l’app rimarrà fuori servizio più del previsto, in attesa di soluzioni alternative, e che fornirà aggiornamenti sulle novità. Lo stesso Matze ha commentato ieri sul suo social network che “questo è stato un attacco coordinato dei giganti della tecnologia per uccidere la concorrenza sul mercato”. “Abbiamo avuto troppo successo troppo velocemente. Potete aspettarvi che la guerra alla concorrenza e alla libertà di parola continui, ma non di tenerci fuori”, ha scritto. Jeffrey Wernick, direttore operativo di Parler, ha detto che negli ultimi giorni la squadra di moderatori volontari, chiamati “giurati”, è stata potenziata: più di mille persone sono state incaricate di cercare hashtag “caldi”. Amy Peikoff, responsabile delle strategie di Parler, ha aggiunto che i moderatori sono stati incaricati anche di individuare contenuti di incitamento alla violenza all’interno delle sezioni dei commenti più trafficate e che era stato pianificato di assumere personale per queste attività. (Nys)