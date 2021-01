Tlc: Mollicone (Fd'I) su Whatsapp, rischio dati utenti con nuovi termini e condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facebook ha già dimostrato di non essere capace di garantire la tutela dei nostri dati, come stabilito dai giudici, e ora con la modifica dei propri termini Whatsapp trasferirà alle società del proprio gruppo un'impressionante quantità di dati, dalle nostre interazioni, alle chat in cui partecipiamo, i dati di posizione, l'ultimo accesso e i servizi di cui usufruiamo". Lo scrive il responsabile nazionale Innovazione di Fd'I, il deputato Federico Mollicone. "I nostri dati personali - aggiunge in una nota - saranno usati per fini ancora da chiarire ed inviati in server poco sicuri. La sicurezza dei cittadini italiani ed europei è in gioco, con il rischio di lesione della nostra sovranità digitale. Intervenga urgentemente il Garante della Privacy." (Com)