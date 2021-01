Spagna: ministro Interno su maltempo, governo potrebbe dichiarare Madrid "zona di catastrofe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo non esclude che Madrid possa essere dichiarata come "zona di catastrofe" a causa delle forti nevicate che si sono abbattute negli ultimi giorni in tutta la regione, a causa della burrasca "Filomena" che ha provocato notevoli disagi e danni ingenti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un'intervista radiofonica a "Rne", anche se ha chiarito che non è ancora stato stabilito nulla di ufficiale in quanto ora la priorità è "minimizzare i disagi e garantire i servizi e le forniture pubbliche", compresi i servizi sanitari e la continuazione della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Solo in un secondo momento saranno valutati i "danni concerti" che potrebbero portare alla dichiarazione di Madrid come "zona di catastrofe". Grande-Marlaska si è detto "ragionevolmente soddisfatto" della cooperazione tra le amministrazioni e ha ricordato che sono le comunità autonome e locali a dover richiedere assistenza complementare attraverso il Sistema nazionale di protezione civile. Il ministro dell'Interno, a tal proposito ha evidenziato che ci sono "mezzi sufficienti", citando la disponibilità degli spazzaneve del ministero dei Trasporti o le 600 effettivi dei Forestali che possono integrati alle truppe dell'Unità militare di emergenza (Ume). Il ministro ha poi affermato che le prossime 48 o 72 ore saranno ancora complicate, con temperature minime fino a 15 gradi sotto lo zero. "Il ghiaccio è motivo di preoccupazione perché altera in modo significativo la sicurezza", ha concluso. (Spm)