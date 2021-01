Libri: Istat, nel Nord oltre il 50 per cento degli editori attivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, nella produzione di libri in Italia sono 1.706 le imprese e le istituzioni che svolgono come principale la pubblicazione di libri. Il 53 per cento (considerando il volume complessivo della produzione editoriale in termini di quantità di copie stampate nell’anno di riferimento) di queste sono definibili “micro-editori” (hanno stampato non più di 5.000 copie), il 38,1 per cento piccoli editori (tiratura massima di 100.000 copie), il 6,8 per cento medi editori (tiratura non superiore a un milione di copie), il 2,1 per cento grandi editori (hanno pubblicato titoli per una tiratura superiore a un milione di copie) . Così l'Istat nella report dedicato alla produzione e lettura di libri in Italia nel 2019. Secondo le rilevazioni dell'istituto di statistica i “grandi” e “medi” editori insieme realizzano oltre la metà (il 59,1 per cento) della produzione in termini di titoli e il 91,3 per cento della tiratura. Accanto agli operatori di maggiori dimensioni, l’ampia e variegata platea di piccoli e micro-editori, in buona parte imprese e istituzioni che svolgono edizione di libri come attività principale, contribuisce per il 40,9 per cento all’offerta dei titoli pubblicati e per quasi un decimo del mercato (8,7 per cento) in termini di tiratura. In media, se i micro e i piccoli editori hanno pubblicato rispettivamente 8 e 43 titoli all’anno, i medi editori hanno prodotto 208 opere librarie e le grandi case editrici ben 771. (segue) (Ren)