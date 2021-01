Libri: Istat, nel Nord oltre il 50 per cento degli editori attivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base al valore economico della produzione libraria sul mercato, la differenza dimensionale tra le diverse tipologie di editori appare ancora più accentuata: i grandi editori contribuiscono per il 63,3 per cento al valore totale della produzione libraria, i medi per il 30,1 per cento, i piccoli e i micro per il rimanente 6,6 per cento. Oltre il 50,0 per cento degli editori attivi ha sede nel Nord del Paese (31,3 per cento nel Nord-ovest e 18,8 per cento nel Nord-est), il 28,7 per cento al Centro e il 21,2 per cento nel Mezzogiorno (14,7 per cento al Sud e 6,5 per cento nelle Isole). Il maggior numero di editori attivi risiede in Lombardia e nel Lazio (20,6 per cento e 16,8 per cento): due regioni che insieme ospitano il 60,0 per cento dei grandi operatori, il 64,7 per cento dei medi, il 38,6 per cento dei piccoli e un circa un terzo dei micro editori. In particolare, a Milano e Roma si concentrano circa un quarto degli editori attivi. (Ren)