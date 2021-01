Roma: si addormenta in metro e viene trovato con una pistola tra le mani, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 18 di ieri gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e gli agenti del commissariato Spinaceto sono intervenuti presso la stazione metropolitana della Linea B Laurentina dove era stata segnalata una persona armata di pistola. Una guardia giurata in servizio di vigilanza infatti, allertata dalla propria sala operativa, poco prima aveva raggiunto la banchina lato Laurentina dove un macchinista aveva segnalato una persona che, addormentatosi, non era scesa dal treno. Quando la G.P.G. aveva raggiunto l'uomo, seduto all'interno della metropolitana, si è accorto che tra le mani aveva una pistola. Immediatamente lo ha disarmato ed ha chiamato le forze dell'ordine. I poliziotti, intervenuti in pochi minuti, hanno messo in sicurezza l'arma e condotto il R.M. negli uffici di polizia. L'arma, una vecchia Beretta calibro 6.35 non registrata e priva di caricatore, è stata sequestrata e sarà ora esaminata dai tecnici balistici. Il 30enne che ha a suo carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato con l'accusa di porto abusivo di arma da fuoco. (Rer)