Imprese: Sace e Confcooperative siglano protocollo per sostenere export delle cooperative

- Sace e Confcooperative hanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere l’internazionalizzazione e lo sviluppo delle cooperative associate a Confcooperative. Stando al relativo comunicato stampa, tra gli strumenti oggetto dell’intesa i principali servizi offerti da Sace a misura delle imprese associate a Confcooperative, quali la valutazione dei clienti esteri, l’assicurazione del credito a breve termine, lo sconto di fatture e cambiali, i servizi di recupero e ristrutturazione crediti. Ciascun prodotto verrà messo a disposizione delle cooperative a condizioni riservate, tenendo conto della dimensione, della propensione all’export e della tipologia di clienti di ciascuna. “La contrazione dei consumi e della domanda interna spinge sempre più le imprese a individuare nell’export uno strumento di competitività imprenditoriale, oltre che di promozione dell’eccellenza Made in Italy: l’auspicio è che il protocollo possa rappresentare un prezioso strumento di accompagnamento per le nostre associate nelle politiche di export e internazionalizzazione”, ha commentato Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative. (segue) (Com)