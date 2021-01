Libia: decade l’ipotesi del referendum costituzionale prima delle elezioni previste a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ impossibile organizzare un referendum sulla Costituzione entro il 24 dicembre di quest’anno, la data prevista per le elezioni. E’ quanto constato dalla commissione legale del Foro di dialogo politico libico, riunitasi ieri per esaminare le proposte riguardanti la base costituzionale in vista delle prossime elezioni in Libia. L’incontro si è concluso con la caduta della proposta referendaria sulla Costituzione, per l'impossibilità di attuarla prima delle elezioni previste per il 24 dicembre di quest'anno. La missione delle Nazioni Unite in Libia ha affermato che i 18 membri del Comitato legale hanno tenuto, domenica 10 gennaio, una sessione in videoconferenza, durante la quale hanno presentato le loro proposte sulle regole costituzionali che portano alle elezioni nazionali, spiegando che membri del Comitato legale "hanno deciso di tenere sessioni intense durante questa settimana per raggiungere il consenso sulle proposte". (Lit)