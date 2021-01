Iraq: sadristi criticano milizie filo-iraniane, aggravano la crisi finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è vero che tutti gli sciiti in Iraq seguono le politiche dell'Iran. Lo ha detto il portavoce del leader del movimento sadrista sciita iracheno, sceicco Salah al Ubaidi, spiegando le missioni diplomatiche (spesso minacciate dal lancio di razzi delle milizie sciite filo-iraniane) sono sotto la responsabilità delle autorità di governo. Al Obaidi ha dichiarato in un'intervista all’agenzia di stampa nazionale “Ina” che "l'Iraq oggi sta attraversando una crisi finanziaria e la cooperazione delle autorità e degli Stati può ridurre l'impatto di questa crisi". La corrente sadrista ha criticato le milizie sciite che attaccano le missioni diplomatiche straniere presenti nel Paese, "in quanto non fanno che aggravare la crisi finanziaria". (Irb)