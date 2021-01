Brexit: Regno Unito nel limbo su accordo di cooperazione legale europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito si trova nel limbo per quanto concerne un importante accordo di cooperazione legale europeo, alla luce del fatto che l'Unione europea deve ancora decidere se permettere al Paese l'accesso alla convenzione di Lugano o meno a seguito della Brexit. Secondo quanto riporta il "Financial Times", l'Unione europea avrebbe tre mesi per decidere se permettere al Regno Unito di continuare a far parte della convenzione, la quale determina quali tribunali hanno giurisdizione in merito a dispute internazionali di carattere civile e commerciale, e di fatto garantisce che le sentenze dei tribunali britannici vengano riconosciute all'estero. Il Regno Unito ha fatto domanda di partecipare alla convenzione lo scorso aprile, e le parti contraenti (Unione europea più Islanda, Norvegia e Svizzera) hanno un anno per decidere, e per garantire l'ammissione questo deve essere fatto in maniera unanime. (segue) (Rel)