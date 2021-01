Brexit: Regno Unito nel limbo su accordo di cooperazione legale europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso alla convenzione tuttavia era stato messo fortemente in dubbio da Bruxelles lo scorso anno, quando la Commissione europea affermò che vi erano "chiare motivazioni per rifiutare l'ammissione", senza tuttavia fornire dettagli. Il Regno Unito aveva sperato però che tale accesso potesse essere in qualche modo negoziato prima della fine del periodo di transizione della Brexit, ma questo non può avvenire senza l'approvazione del Consiglio europeo, che si esprime a nome dei Paesi membri dell'Unione, mentre una risposta positiva sembra essere già arrivata da parte dei tre membri della convenzione esterni all'Unione europea. Secondo fonti europee citate dal quotidiano, l'Ue avrebbe "ancora domande (da fare) per il Regno Unito", mentre la Commissione ha reso noto che la domanda del Regno sarebbe ancora "in considerazione". (segue) (Rel)