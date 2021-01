Brexit: Regno Unito nel limbo su accordo di cooperazione legale europeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti europee, la Commissione non avrebbe alcun interesse a garantire un accesso celere alla convenzione al Regno Unito, sulla base del fatto che questo si trasformerebbe in un chiaro vantaggio finanziario per il settore legale britannico. Il mancato accesso alla convenzione di Lugano, oltre a generare un mancato riconoscimento delle sentenze civili e commerciali dei tribunali britannici da parte dei Paesi contraenti, rischierebbe di generare una valanga di doppi o tripli processi tenuti in diversi Paesi, aumentando sensibilmente il costo delle dispute. (Rel)