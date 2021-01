Perù: coronavirus, presidente Sagasti non esclude ritorno a quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana Sagasti ha annunciato un accordo con le case farmaceutiche AstraZeneca e Sinopharm per l’acquisto dei vaccini contro la Covid-19. Il capo dello stato, riferisce l’emittente “Rpp”, ha annunciato l’acquisto di 14-15 milioni di vaccini dal laboratorio AstraZeneca e 38 milioni di dosi dalla cinese Sinopharm. Il presidente ha annunciato che un primo lotto da un milione di vaccini arriverà dalla Sinopharm nel mese di gennaio. A partire dal 4 gennaio il governo ha introdotto una quarantena obbligatoria di quattordici giorni per le persone in ingresso nel paese. (Mec)