Francia: Total annuncia acquisizione di Fonroche Biogaz

- Il gruppo petrolifero francese Total ha acquisito Fonroche Biogaz, società specializzata nel settore della metanizzazione. "Vogliamo produrre 1,5 terawattora all'anno di biometano dal 2025 e Fonroche Biogaz costituisce la pietra angolare del nostro sviluppo su questo mercato", ha affermato in un comunicato Philippe Sauquet, direttore generale "Gas, renewables and Power" di Total. Il costo dell'operazione non è stato reso noto. Secondo quanto annunciato dalla società petrolifera, Fonroche Biogaz è leader del settore in Francia con il 10 per cento del mercato, sette unità in servizio e altri quattro progetti di sviluppo a breve termine. (Frp)