Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce in videoconferenza il Consiglio comunale.Diretta streaming al link http://milano.videoassemblea.it (dalle ore 15.30)VARIEPresidio dell'Unione studenti di Milano fuori Palazzo Lombardia per chiedere che le scuole siano riaperte in sicurezza.Via Galvani (ore 17.30)Incontro organizzato dall’associazione “Spazio” con Marco Simoni, presidente della fondazione Human Technopole.Diretta streaming al link https://us02web.zoom.us/j/87507434933 (ore 19.30) (Rem)