Guinea-Conakry: corruzione, al via a Ginevra processo a uomo d’affari israeliano Beny Steinmetz

- L’uomo d'affari israeliano Beny Steinmetz, ex magnate dell’industria del diamante già condannato in contumacia a cinque anni di carcere da un tribunale romeno per riciclaggio di denaro, sarà processato oggi a Ginevra con l'accusa di corruzione legata ai diritti di estrazione del minerale di ferro in Guinea. Lo riferisce la stampa locale. I pubblici ministeri svizzeri accusano l’imprenditore di aver pagato milioni di dollari in tangenti, in parte attraverso conti bancari svizzeri, per ottenere i diritti sui lucrosi depositi di minerale di ferro della Guinea, i più grandi giacimenti di minerale di ferro non sfruttati al mondo. Le tangenti – destinate a funzionari pubblici guineani - sarebbero state pagate con l'aiuto di Mamadou Toure, la vedova dell'ex presidente guineano Lansana Conté. Quest’ultima, che attualmente vive negli Stati Uniti, è considerata la testimone chiave dell'accusa, ma la sua presenza in tribunale appare improbabile. Se condannato, Steinmetz rischia una condanna a 10 anni di carcere. (Res)