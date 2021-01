Scuola: Di Giorgi (Pd), riaprire al più presto superiori, Regioni si attrezzino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiedo - aggiunge Di Giorgi - uno sforzo nel resto d'Italia. Oltre 300 autobus aggiuntivi per la Toscana. Controlli alle fermate. Sì può fare. Impegno collettivo straordinario a fianco dei nostri studenti. Questo è richiesto. Lo si faccia. Senza indugio. Il Governo ha indicato la data di oggi per le riaperture e ha organizzato la rete delle scuole. Mi appello ai Governatori. Mandate in aula i nostri ragazzi. Valuteremo le conseguenze con una stretta vigilanza sui comportamenti. I genitori e i ragazzi collaborino. Siano responsabili per sé, per gli altri e per le loro famiglie”, conclude. (Com)