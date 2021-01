Germania: ministro Salute Spahn, da oggi disponibile vaccino anti-Covid di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'azienda per le biotecnologie statunitense Moderna è da oggi disponibile in Germania. Le dosi sono state consegnate in un deposito centrale e da domani, 12 gennaio, verranno distribuite ai Laender. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. Spahn ha aggiunto che chi verrà vaccinato contro il Covid-19 non potrà scegliere tra il preparato di Moderna e quello sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer. Da Moderna, ha proseguito il ministro della Salute tedesco, la Germania riceverà due milioni di dosi entro la fine del trimestre e 50 milioni nel corso dell'anno. Spahn ha quindi ribadito che la campagna di vaccinazione contro la Sars-Cov2 in corso nel Paese accelera con l'apertura dei centri vaccinali, anche se con delle “ristrettezze”. Se il vaccino sarà disponibile in quantità sufficienti, anche gli studi medici potrebbero somministrarlo. Per Spahn, questo accadrà nel corso dell'anno, ma sarà necessario “molto vaccino”. (Geb)