Marocco: statunitense Dfc aprirà una filiale a Dakhla

- L'American International Development Finance Corporation (Dfc) aprirà una filiale nella città di Dakhla che fungerà da punto di partenza per tutte le sue operazioni nel continente africano. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri del Marocco, Nasser Bourita. “Questa iniziativa conferma la vocazione di Dakhla come collegamento tra il Nord Africa e l'Africa subsahariana e un importante hub economico, come voleva il Re Mohammed VI nel quadro del modello di sviluppo di province meridionali”, ha detto Bourita, intervenuto in occasione della visita di una delegazione statunitense di alto livello presso la sede del futuro consolato generale degli Stati Uniti a Dakhla, citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Map”. (Mar)