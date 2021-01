Romania: aggiornata lista Paesi a elevato rischio epidemiologico Covid, presente anche l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità romene hanno aggiornato la lista dei Paesi a elevato rischio epidemiologico. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Bucarest, secondo cui i cittadini provenienti da 40 Stati, tra cui Regno Unito, Spagna, Italia, Germania, Francia e la confinante Moldova, dovranno osservare un periodo di isolamento domiciliare di 14 giorni al momento del loro ingresso in Romania. Per soggiorni di durata inferiore a 72 ore, il viaggiatore può essere esonerato dall'isolamento se presenta un test negativo al Sars-CoV-2. Per i soggiorni superiori a 72 ore, si può uscire dall'isolamento nel decimo giorno presentando un tampone negativo effettuato nel corso dell'ottavo giorno.(Rob)