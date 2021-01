© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Banca centrale del Marocco, il dirham si è apprezzato dello 0,91 per cento rispetto all'euro e dell'1,44 per cento rispetto al dollaro statunitense nel periodo dal 31 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Durante questo periodo non sono state effettuate operazioni d'asta sul mercato forex, riporta la Banca centrale del Marocco nel suo ultimo bollettino settimanale di indicatori. (Mar)