Turismo: Spagna, chiusure in Regno Unito e Germania ritardano ripresa del settore

- In Spagna mentre l'industria o l'edilizia hanno ripreso gradualmente la loro attività già prima dell'estate, i settori legati alle attività turistiche (bar, ristoranti, alberghi, agenzie di viaggio) non sono state quasi mai in grado di farlo in quanto particolarmente colpite dalle restrizioni legate al Covid-19. Secondo il quotidiano "Cinco Dias", le prospettive a breve termine non sono affatto promettenti non solo per i dati epidemiologi del Paese iberico. Il Regno Unito (primo mercato in termini di turismo straniero), infatti, ha annunciato la chiusura totale delle attività non essenziali almeno sino al primo febbraio, così come fatto anche dalla Germania che ha imposto che ha imposto dure restrizioni. Secondo le associazioni del settore, la somma di tutti questi fattori porterà ad un ritardo fino all'estate nella ripresa. Una prima conseguenza potrebbe essere il licenziamento di molti lavoratori che sono inclusi in cassa integrazione straordinaria (Erte) per causa di forza maggiore. A tal proposito sarà decisivo l'esito della trattativa in corso con il governo. Molta aziende potrebbero decidere di non avvalersi dell'Erte se tra le clausole si imporrà mantenimento dell'impiego per un periodo massimo di almeno sei mesi dopo il termine del periodo di cassa integrazione del lavoratore. (Spm)