Uganda: moria di pesci nel lago Vittoria, autorità di Kampala indagano sulle cause

- Le autorità dell'Uganda stanno indagando sulle morti su larga scala di pesci avvenute nel lago Vittoria, il più grande lago d'acqua dolce del continente africano. Lo ha reso noto il ministero della Pesca di Kampala, che per precauzione ha sconsigliato ai cittadini di mangiare i pesci pescati nel lago e di seppellirli. Secondo quanto affermato dall’Autorità nazionale per l’ambiente, le morti potrebbero essere causate da un calo dei livelli di ossigeno. La specie più colpita dalla mortia è il pesce persico del Nilo, un cui esemplare può pesare oltre 100 chilogrammi e che costituisce un alimento base per molte famiglie ugandesi. La spiegazione sarebbe che la specie risulta essere particolarmente sensibile ai livelli di ossigeno inferiori a due milligrammi per litro d'acqua. (Res)